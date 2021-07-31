بمناسبة عيد العرش محمد السادس يدعو الجزائر لفتح الحدود وحل الخلافات بين البلدين

دعا اليوم العاهل المغربي محمد السادس اليوم الجزائر إلى فتح الحدود والعمل دون شروط في حل الخلافات التي بينن البلدين. وفي خطابه بمناسبة عيد العرش والذكرى الـ 22 لتوليه الحكم جدد دعوته للرئيس عبد المجيد لفتح الحدود والعمل سويا على تطوير العلاقات في أقرب وقت يراه مناسب.

وأضاف محمد السادس الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا على حد قوله وليس فس مصلحة شعبينا.

ونوه العاهل المغربي في خطابه إلى قرار غلق الحدود ليس مسؤول عنه لا هو ولا الرئيس الحالي أوالسابق للجزائر

وتابع ملك المغرب أنه من الغير المعقول ان تبقى الحدود مغلقة خاصة وأن الأسباب التيؤكانت وراء غلقها لم يعد لها وجود اليوم

كما اعرب العاهل المغربي عن اسفة للتوثر الإعلامي والدبلوماسي الذي تعرفه العلاقات بين البلدين.