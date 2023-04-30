بمناسبة عيد العمال.. بداري يكرّم متقاعدي القطاع

منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، شهادات تقديرية وهدايا رمزية لإطارات وعمال القطاع بمناسبة عيد العمال و بلوغهم سن التقاعد. وذلك تكريما لهم وتقديرًا لما بذلوه من جهد في خدمة الوزارة والقطاع طوال حياتهم الوظيفية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. إن تكريم المحالين على التقاعد يأتي فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع جميع العاملين”.

كما أشاد الوزير بما قدمه هؤلاء العمال من جهود حثيثة طوال فترة عملهم بالوزارة والقطاع. وإقبالهم الشديد على العمل بكل حب وتفان وإخلاص. كنموذج يحتذى به، وقدوة لشريحة كبرى من الموظفين.