بمناسبة عيد ميلادها الرابع.. هذه هي ابنة أمل بوشوشة

كشفت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن وجه ابنتها ليا بمناسبة عيد ميلادها الرابع.

ونشرت بطلة مسلسل”على صفيح ساخن”عن وجه ابنتها”ليا”التي بلغت امس اربعة سنوات،وهذا لأول مرة بعد الحاج من جمهورها في الوطن العربي.

وعلقت النجمة الجزائرية على الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية على الانستغرام:”كل عام و انت كل شيء يا بنتي”.

وأضافت:”عيد ميلاد سعيد يا “ليا”.

للعلم تشارك أمل بوشوشة في رمضان2021في عملين أبرزه،”على صفيح ساخن”أين قامت ببطولة المسلسل رفقة النجم السوري باسم ياخور وسلوم حداد.

وعلقت أمل:”أفراد عائلة”على صفيح ساخن”يشبهون كل فرد منا.

أنت وأنا..في مواجهة كل ذلك القهر الذي يجري على أرضنا التي تخفي في باطنها عكس ظاهرها كأبنائها”.

وأضافت:”وقبل كل شيء، يواجهون انفسهم بملائكتها وشياطينها بإثارة وتشويق في عوالم جديدة خطرة”.