بمناسبة فوز المنتخب السعودي.. غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين. في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وغردت وكالة الأنباء السعودية على تويتر ” خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء. إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية”.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية “جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على ما اقترحه سمو ولي العهد. رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم”.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على حساب منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس العالم 2022.