بمناسبة مئوية النادي.. مولودية الجزائر تكرم الرئيس تبون

كرم مسؤولي فريق مولودية الجزائر، أمس السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الـ100 لتأسيس النادي.

ونظمت إدارة مولودية الجزائر، حفل بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الفريق.

كما سلم رئيس النادي الهاوي مسعود تركي، لوحة تمثل العاصمة، وقميص باسم الرئيس تبون، يحمل الرقم 100، لمستشار رئيس الجمهوير، عبد الحفيظ علاهم.

وشهد حفل مولودية الجزائر، حضور عدة شخصيات أبرزها وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وزير المجاهدين العيد ربيقة، ووزير الصيد سفيان صلواتشي.

يذكر أن مسؤولي مولودية الجزائر، أجلوا السنة الماضية احتفالهم بمئوية الفريق، بسبب جائحة كورونا.