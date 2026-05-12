بمناسبة يومهم العالمي.. وزير الصحة يهنئ الممرضات والممرضين

تقدم وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى كافة الممرضين والممرضات، عرفانا بجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض المصادف لـ 12 ماي من كل سنة، الذي يوافق ذكرى ميلاد “فلورنس نايتنجيل ” رائدة التمريض الحديث.

وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به أفراد السلك التمريضي، وما يقدمونه من تضحيات. وعطاءات يومية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين جودة التكفل بالمرضى. مؤكدا أن مهنة التمريض تبقى من أنبل المهن الإنسانية وأكثرها قربا من المرضى واحتياجاتهم.

كما تمنى وزير الصحة لكافة الممرضين والممرضات، كل التوفيق والسداد في أداء مهامهم النبيلة. ومواصلة زرع الأمل والطمأنينة والبسمة في نفوس المرضى، بما يعكس روح التضامن. والرحمة التي تميز هذه المهنة السامية والحافلة بالعطاء والنجاح.

