بمناسبة 1 نوفمبر.. ضبط قوائم البرنامج السكني والإعانات المزمع توزيعه

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل، محمود جامع بمعية الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية، سعيد عطية، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة على اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد مع الولاة.

وخصص الاجتماع لضبط قوائم البرنامج السكني المزمع توزيعه بمناسبة الاحتفاليات المخلدة للذكرى الـ71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة. المصادف لأول نوفمبر 2025.

وتم خلال هذا الاجتماع التذكير بضرورة السهر على توفر جميع الشروط والمرافق الضرورية بالمواقع. التي ستعرف تسليم السكنات لفائدة المواطنات والمواطنين.