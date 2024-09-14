 بمناسبة إنتخابه لعهدة جديدة .. رئيسة الكونفدرالية السويسرية تهنئ الرئيس تبون 

هنأت رئيسة الكونفدرالية السويسرية فيولا أمهرد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية أكدت فيولا أمهرد أن العلاقات الثنائية القوية والصديقة بين الجزائر وسويسرا، مبنية على تاريخ ثري، تعكس تعاوننا المشترك المكثف، خاصة هذه السنة على مستوى مجلس الأمن الأممي.

كما اغتنمت رئيسة الكونفدرالية السويسرية هذه المناسبة أيضا، لتهنئة رئيس الجمهورية بقرب حلول الذكرى 70 للثورة التحريرية.

فيولا أمهرد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية أكدت فيولا أمهرد أن العلاقات الثنائية القوية والصديقة بين الجزائر وسويسرا، مبنية على تاريخ ثري، تعكس تعاوننا المشترك المكثف، خاصة هذه السنة على مستوى مجلس الأمن الأممي.

كما اغتنمت رئيسة الكونفدرالية السويسرية هذه المناسبة أيضا، لتهنئة رئيس الجمهورية بقرب حلول الذكرى 70 للثورة التحريرية.