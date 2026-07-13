بمناسبة النجاح بالبكالوريا.. 6000 دينار غرامة لهذه المخالفة .. الدرك يوضح

أصدرت قيادة الدرك الوطني توضيحا بخصوص وضعية جلوس السائق وركاب المركبة وكل وضعية جلوس تعيق السائق.

وأوضحت عبر صفحة طريقي أن مخالفة وضعية جلوس السائق وركاب المركبة كل وضعية جلوس تعيق السائق عن التحكم في المركبة أو تؤثر على الرؤية والتركيز أثناء القيادة تعد مخالفة مرورية مثل جلوس الركاب بطريقة تحجب الرؤية أو تعرقل حركة السائق.

وعلى إثر ذلك فإن عقوبة هذه المخالفة غرامة جزافية قدرها 6000 دج.

وهذا وفقا للمادة 121/ج / 16 من القانون رقم 09-26 المتضمن قانون المرور، والتي تعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بوضعية جلوس السائق وركاب المركبة.

وجاء هذا المنشور عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا أين قدمت القيادة ذاتها تهانيها للناجحين وحذرتهم من التهور والمغامرة في الإحتفالات عبر الطرقات.

“وكتبت إلى جميع الناجحين في شهادة البكالوريا… ألف مبروك!

اجعلوا فرحتكم عنوانًا للوعي والمسؤولية، وابتعدوا عن السرعة، والمناورات الخطيرة، والاستعراض بالمركبات، فثوانٍ من التهور قد تحوّل الفرحة إلى مأساة.

نجاحكم يستحق الاحتفال… لا يستحق المخاطرة”.