بمناسبة عيد الفطر .. هؤلاء المحبوسون معنيون بالعفو الرئاسي

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عفوًا بمناسبة عيد الفطر المبارك شمل 6500 محبوس.

ووفقًا لبيان رئاسية الجمهورية، وقّع الرئيس تبون، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بجرائم القانون العام. ويستفيد بموجبه من عفو كلّي 5600 محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرًا أو يقلّ عنها.

أما المرسوم الرئاسي الثاني فيتعلق بالجرائم المتصلة بالنظام العام. وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكلّ ما تعلق بهما.

وأكد البيان أن المرسوم يَستثني الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم في جرائم التخريب والإرهاب، والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن.

بالإضافة إلى جرائم الفساد، جرائم القتل، وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة، والسرقات بظرف مشدد، والسرقات الموصوفة.

كما يستثنى من العفو، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.

وكذا جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية.

وجرائم التمييز وخطاب الكراهية وجرائم عصابات الأحياء، وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.