بمناسبة ذكرى ثورة التحرير المجيدة.. رئيس كوريا الجنوبية يهنئ رئيس الجمهورية

هنأ رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وتمنى الرئيس، يون سوك يول، للرئيس تبون، موفور الصحة ودوام التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

كما أبرز الرئيس الكوري الجنوبي، في رسالته لرئيس الجمهورية، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العلاقات الثنائية. بما يسمح بالمضي قدما لتنويع التعاون القائم بين البلدين. خدمة للشعبين الجزائري والكوري الجنوبي.