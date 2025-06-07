بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كما تناول الرئيسان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي، السياسي والثقافي.

الرئيسان تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واتفق الرئيسان على مواصلة بذل كل الجهود لرفع الظلم عن الفلسطينيين وغزة. وكذا بذل كل الجهود لإنهاء الإبادة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الأخير عبّرا الرئيسان عن إرادتهما العمل سويا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار الدوليين والحفاظ عليهما.