بمناسبة عيد الفطر.. الفريق أول شنڨريحة يهنئ كافة مستخدمي الجيش

هنأ الفريق أوّل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنڨريحة، كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ.

وجاء في رسالة التهنئة: “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1447، يطيب لي أن أتوجه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم إلى أهلهم وذويهم الطيبين، بأخلص التهاني وأصدق الرجاء بموفور الصحة والسعادة والرقي، مشفوعة بكل أماني التوفيق والنجاح، في المهام الموكلة لهم خدمةً لوطننا المفدى ودفاعاً عن حرمة أرضه الطيبة”.

وأضاف الفريق أوّل شنڨريحة “أبقى على يقين تام أنكم ستظلون، كما عهدتكم دائما، على قدر الثقة التي يضعها فيكم شعبكم وقيادتكم، لتحقيق أفضل النتائج الميدانية وتجسيد الأهداف المسطرة، الرامية لضمان أمن واستقرار الوطن ومواصلة مرافقة الجهود التطويرية المخلصة التي يتم بذلها، ليل نهار، من أجل ازدهار ونماء الجزائر الجديدة والمنتصرة، ووضع أسس مستقبلها الواعد وغدها المشرق، بهدْيٍ من قيم ثورة نوفمبر المجيدة وتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار”.

“كما أغتنم فرصة إحياء بلادنا للذكرى 64 لعيد النصر، التي تزامنت هذه السنة مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لأتقدم لكم بأخلص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التاريخية المجيدة، التي ستظل إلى الأبد رمزا لانتصار الجزائر على المستدمر الغاشم واستعادة شعبنا الأبي لحريته وكرامته. ذلك الانتصار الخالد الذي يقع علينا اليوم واجب المحافظة عليه، كمكسب تحقق بتضحيات الملايين من الرجال والحرائر.

وفي الأخير، قال الفريق أوّل شنڨريحة “أدعوكم جميعا للترحم على أرواح كل من صنع انتصار الجزائر عبر تاريخها الطويل، من شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورة نوفمبر المظفرة، الذين بفضلهم ننعم اليوم بالحرية والاستقلال والسيادة، دون أن ننسى الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أجل أن تبقى الجزائر واقفة شامخة ومحافظة على سيادتها ووحدتها الترابية والشعبية”.