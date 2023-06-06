بمواصفات عالمية.. سايحي يدشن مصلحة الإستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالمدية

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، رفقة والي الولاية جهيد موس رئيس المجلس الشعبي الولائي على تدشين مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف بعد اعادة تأهيلها بمواصفات عالمية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن المصلحة منجزة بمواصفات عالمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في انشاء مثل هذه المشاريع.

مشيرة إلى أن الهدف منها توفير رعاية صحية في احسن الظروف. كما تم تجهيزها بمعدات طبية حديثة تساعد على تحسين اداء الاطقم الطبية والعمل في ظروف جيدة لتقديم خدمة طبية راقية.