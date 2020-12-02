بناءً على أوامر من لجنة مكافحة “كوفيد 19”.. غلق أكثر من 500 مؤسسة تربوية بسبب “كورونا”

المطالبة بتأجيل الاختبارات في المؤسسات التي عرفت غلقا مؤقتا

كشفت التقارير التي رفعتها جمعيات أولياء التلاميذ، بأنه منذ بداية الدخول المدرسي، تمّ غلق أكثر من 500 مؤسسة تربوية ظهرت فيها حالات الإصابة بوباء “كوفيد 19″، وهو ما عجّل بغلقها تفاديا لانتشار “الفيروس”.

وأكدت التقارير بأن غلق المؤسسات التربوية تراوح بين أسبوع وأسبوعين، ليتم بعد ذلك إعادة فتحها بعد التأكد من سلامة كل الطاقم البيداغوجي والإداري وكذا سلامة التلاميذ.

وفي هذا الصدد، تحدثت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، عن التأخر في الدروس الذي تعرفه هذه المؤسسات التربوية، إذ طالبت بتأجيل الاختبارات الفصلية الخاصة بها، والاعتماد فقط على المراقبة المستمرة في المرحلة الأولى، وهكذا كي لا يتم تضييع حق التلاميذ في أخذ كل الدروس.

كما ثمّنت جمعيات أولياء التلاميذ القرارالخاص بإلزام الولّاة إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في جهاز متابعة الوضع الصحي في المؤسسات التربوية.

وشدّدت الجمعيات على ضرورة صياغة تقارير دورية ترفع للجهات المعنية المختصة في حال تسجيل أيّ اختلالات.

وقالت جميلة خيّار، رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، إن الفيدرالية طالبت بتطبيق صارم لـ”البروتوكول” الصحي مع رفع تقارير دورية للجهات المختصة في حال حدوث أيّ اختلالات.

من جهته، أوضح أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، رغبة الجمعية بأن تكون مساهمة مع فرق التفتيش والرقابة المتكونة من مفتشي سلك التربية الوطنية ومستخدمي الصحة المدرسية.

وكان الوزير الأوّل قد كلّف بالسهر على “تعبئة فرق الرقابة الـمتكونة بشكل خاص من مفتشين من سلك التربية الوطنية ومستخدمي الصحة المدرسية للقيام بمراقبة دائمة وصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية، وضمان التوزيع العادل والمستمر لوسائل الوقاية والحماية على مستوى هذه المؤسسات”.

وطلب الوزير الأوّل من الولّاة بإشراك جمعيات أولياء التلاميذ في جهاز متابعة الوضع الصحي في المدارس والإكماليات والثانويات، من أجل تعبئتهم بشكل أكبر في جهود التوعية والتواصل حول أهمية احترام الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.