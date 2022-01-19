بناء السفن.. الموافقة على 11 طلبا لتخصيص أوعية في مناطق الساحل

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. كما درست الحكومة خلال اجتماعها، عدة نقاط في مجالات مختلفة على غرار الثقافة، الصحة، الصيد البحري. أما المجال الثقافي، فتم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.

أما بخصوص مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فقد تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي. ونتائج أشغال اللجنة الوزارية الـمشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بـ21 نوفمبر. بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن.

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كما تم إلى حدّ هذا اليوم، إحصاء 37 طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي. من بينها 15 قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس. مع العلم أن 12 اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين. وهذا من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.

في حين تحصل 11 طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل. وسيتم التكفل بـ11 طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.