بناء سكن فوري لعائلة الطالبة نصيرة بكوش في الرحوية بتيارت

منحت بلدية الرحوية، قطعة أرض تدخل بإطار السكنات الريفية لعائلة نصيرة بكوش التي توفيت بانفجار الغاز بالإقامة الجامعية بأولاد فايت.

وأفادت مصادر مطلعة لـ “النهار أون لاين”، أن والي الولاية قد منح 70 مليون للعائلة قصد إنجاز سكن لائق.

وتعاني العائلة، من أزمة سكن، وتقيم بغرفة بقرية أولاد سعيد التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 5 كلم.

وعلمت “النهار” من مصادر موثوقة، أن مير بلدية الرحوية، دعا العائلة للاحتفاظ بالمبلغ،على أن يتكفل هو شخصيا بعملية بناء السكن.

وتم الشروع بعملية البناء،منها انجاز خزان مائي أرضي، وسيتم الانتهاء من الجزء الأكبر خلال 15 يوما الخاصة بتسطيح السقف بالخرسانة.

وأكدت ذات المصادر، أن بعض المقاولين تعهدوا بالمشاركة بعملية الإنجاز في انتظار مشاركتهم الفعلية.

وقد لقيت مبادرة مير بلدية الرحوية استحسانا من طرف الكثيرين.

و خلال كتابة هذه الأسطر علمت النهار أن أحد مكاتب الدراسات من مدينة تيارت، قد تطوع بمتابعة عملية البناء.