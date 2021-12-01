بناء مدرسة قرآنية بمعسكر.. مجمع صومام يوضح

نفت المديرية العامة لملبنة صومام الأخبار المتداولة حول تمويل بناء مدرسة قرآنية بولاية معسكر.

وقالت شركة صومام في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي. والتي تتعلق بتمويل المدير العام للمجمع لونيس حميطوش مشروع بناء مدرسة قرآنية بولاية معسكر خاطئة، ولا أساس لها من الصحة.

كما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الثلاثاء، أخبار مفادها تمويل المدير العام لمجمع صومام بناء مدرسة قرآنية بولاية معسكر. كما سيقوم بتكليف أستاذ الشريعة “علي دالي” بتولي رئاسة هذه المدرسة.

خاصة مع الأحداث الأخيرة التي جرت مع الأساتذ علي دالي وطرده من منصبه بثانوية “أبي راس الناصري” بمعسكر بعد أن نصح إحدى تلميذاته بإرتداء الحجاب.

وأثارت هذه القضية تعاطف الشعب الجزائري مع أستاذ علوم الشريعة، حيث قال هذا الأخير أن سبب طرده من منصبه هو تقديم النصيحة لتلميذاته بإرتداء زي محتشم داخل الثانوية. كما إعتبر ان هذا الأمر هو من ضمن مهامه في التربية والتعليم.

كما قال الأستاذ دالي أنه تفاجئ من عدم السماح له بالدخول إلى المؤسسة التعليمية في اليوم الموالي الذي عقب الحادثة. مضيفا أن حارس الثانوية أخبره ان المدير أصدر تعليمات بعدم السماح له بدخول المؤسسة، بإعتبار أنه صدر في حقه قرار توقيف عن العمل.

وطالب الأستاذ الموقوف الذي يشتغل في إطار التعاقد منذ شهر ونصف، السلطات بإيفاد لجنة تحقيق للمؤسسة. والتقصي مع وجوب إحضاره والإستماع إليه بصفته طرفا في القضية. كما كسب تعاطفا كبيرا بين الناس، اعتبارا من أن تدخله في لباس تلميذات يدرسهن من صميم عمله، ومن أصول المجتمع الجزائري المسلم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp