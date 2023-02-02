بناء مصلحتين للعلاج بالأشعة بالعاصمة

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بمعية وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على وضع حجر الأساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة بالعاصمة.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، سيتم بناء المصالحتين، على مستوى كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بحرة” برويبة. والمركز الاستشفائي الجامعي”أسعد حساني” ببني مسوس.

وأكد سايحي أن “المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بالتكفل الأحسن بجميع المرضى وخصوصا مرضى السرطان”.

ويأتي ذلك من خلال تقريب العلاج من المريض وتجنيبه معاناة التنقل. وكذا لتخفيف الضغط على مستشفى مصطفى باشا في مجال التداوي بالأشعة.

كما كشف الوزير عن سعي قطاعه “لتعميم هذه المصالح المتخصصة على معظم ولايات الوطن”.

ولفت في هذا الشأن إلى أن “إنشاء مصلحة لعلاج الأورام والأشعة في مستشفى 240 سرير لا يحتاج إلى مدة طويلة مقارنة ببناء مستشفيات”.

مؤكدا “وجود الإمكانيات الكفيلة بإنشاء مصلحة متخصصة من هذا النوع على مستوى المستشفيات الجديدة”.

وأعلن الوزير عن “تدعيم ولاية بومرداس قريبا، بمركز للعلاج بالأشعة وهو ما ستعرفه عدة ولايات أخرى عبر الوطن مستقبلا”.

وذكر سايحي ب”وجود 16 مركزا للعلاج بالأشعة على المستوى الوطني وكل المسرعات تعمل بها”.

مؤكدا أن “مصلحتي رويبة وبني مسوس ستكونان في خدمة المرضى. وستكون المسرعات جاهزة بمجرد الانتهاء من أشغال البناء التي حددت ب12 شهر أو أقل. إلى جانب تزويد المصلحتين بالأجهزة الطبية الخاصة”.

وثمن سايحي “المساهمة الكبيرة لوزارة الطاقة والمناجم ومجمع سوناطراك في إنجاز هذا المشروع ومرافقتها لقطاع الصحة”.

ومن جهته، أوضح عرقاب أن مساهمة سوناطراك “جاءت انطلاقا من المجهودات الجبارة التي تبذلها في إطار البرامج الاجتماعية عبر التراب الوطني. وتدعيم وزارة الصحة بالمعدات لتحسين التكفل بالمرضى”.

مضيفا أنه “تم الاعتماد على أحسن شركة في الانجاز (جي سي بي) بداية من دراسة المشروع. وإلى غاية الانجاز والتشغيل من خلال برنامج مسرع لتوفير الخدمات للمرضى قبل المدة المحددة”.