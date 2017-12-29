بناء 20فندقا بولاية تبسة

كشف عبد النور ياحي المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية، عن مشروع بناء حوالي 20 فندقا بولاية تبسة.

عبر عدة بلديات لترقية السياحة بهذه المنطقة الحدودية.

وأوضح نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية ،أن 21 مستثمرا قد تلقوا الموافقة النهائية خلال العام الجاري من أجل الشروع في بناء فنادق جديدة .

وأشار مفيد بوزيد رئيس مصلحة السياحة بالنيابة بذات المديرية،

أن ولاية تبسة إستقبلت 4448 سائحا أجنبيا خلال العام الجاري.

و 199134 زائرا أجنبيا عبروا مختلف المراكز الحدودية التي توجد بها خلال الـ11 شهرا الماضية من السنة الحالية،

وفقا لنفس المصدر والتونسيين كانوا في صدارة باقي الجنسيات.