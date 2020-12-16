بنات الأصول..ابنة تلمسان تعدك بالهمّة وكبير الشّان

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ابنة تلمسان تعدك بالهمّة وكبير الشأن.. هل تراني أجسّد أحلامي معك على أرض الواقع؟

أتوق لمعانقة السعادة وأن أتوّج عروسا لرجل يقدر في الأنثى النقية، الطاهرة الحالمة، فأنا وبلا مبالغة، جميلة جدا.

ولي من الدراية في أمور البيت وإدارتها الكثير، اخترت هذه الفسحة لي وكغيري.

ممن قمن بالدقّ على باب الأمل والفرج عبر “مركز الأثير”، وأنا متيقنة من أنني لحلمي محققة.

أنا أسماء من تلسمان، أبلغ من العمر 35 سنة، لم يسبق لي الزواج، ربّة بيت ممتازة، متوسطة الطول.

ولن أبالغ إن قلت إنني جميلة بما يليق بأي رجل يحب الجمال ويجعله من أولوياته لاختيار رفيقة الدرب.

ليس لي من الشروط إلا أن يكون رفيق دربي من إحدى ولايات الغرب، سنه لا يتجاوز 55 عاما.

وأقبل من جهتي أن أرتبط برجل أرمل أو مطلق بأولاد، أكون لهم نِعم الأم والحضن الحنون.

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عزباء جميلة ترغب في الحلال.. الصدق والصراحة أكثر ما أتمناه

لا أعير اهتماما بالشكليات والماديات، فأنا جبلت على مكارم الأخلاق والقناعة رأس مالي.

أحس بأنني قد بلغت السن المناسب لأكون تحت عناية رجل يضمن لي من الأهداف التي أريد بلوغها.

وهو تطبيق ما لقنني إياه أهلي من حسن إدارة للأمور البيت وحسن تدبر في كل ما يتعلق بالدفع بالزوج إلى الأمام.

أليس وراء كل رجل عظيم امرأة.

أنا إيمان من العاصمة، أبلغ من العمر 35 سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت.

ولي قناعة أن دوري في نفس مستوى من تذهب لممارسة عملها في أي مؤسسة، طويلة القامة، بيضاء البشرة، مسؤولة وحازمة.

أبتغي تحصيل الحلال مع رجل محترم، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 45 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

شرطي فقط أن يكون له عمل مستقر ومسكن خاص، وأعده أنني سأكون في المستوى المطلوب.

‫ للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133682

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

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ڤالمية محترمة ذات شأن وهمّة.. سأكون لك نِعم الزوجة والرفيقة

أنا آخر زهرة في بستان هذا الركن الأغر، أوسم كل الخير لأن أكون لمرغوبي محققة.

فأنا أستحق أن أحيا الأمان والحب إلى جانب من يحس بي ويحتويني، أنا سمية من ڤالمة، في الـ 42 من عمري.

لم يسبق لي الزواج، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت ومحنكة جدا في إدارة أموره.

أريد أن أتوّج عروسا وأن يكون لي نصيب مع رجل صالح، أعينه على السراء والضراء.

رجل يمنحني الأمان فأزرع في قلبه الاطمئنان، رجل يليق بقبلي الطاهر وأنا أعد بأن أكون نِعم الزوجة والرفيقة.

فقط ما أشترطه أن يكون من سيدق أبواب بيت أهلي خاطبا أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

سنه لا يتعدى 50 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

‫ للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133683

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر