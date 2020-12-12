بنات الأصول لمن يبحث عن المودة والسرور

ما من شك أن مطمح أي رجل يزمع على الزواج وإكمال نصف دينه، هو امرأة صالحة أصيلة، غرفت من التربية الصالحة والأخلاق السامية مبلغها، امرأة تؤمن في وقتنا الحالي بسيادة الرجل ومكانته في الحياة، وهذا ما اخترناه لكم اليوم، فهل من رجل يطرق باب أهلن في الحلال؟

أين أنت يا ابن الحلال..؟ طيّبة القلب تغدو الحياة معها أسعد

شابة من ولاية سطيف، تتمنى أن تتوج عروسا وتؤسس أسرة تحت سقف الود والمحبة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 34 ربيعا، صادقة وطيبة الأخلاق، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت وتدبر أموره بكل رصانة وحنكة.

تريد أن يكون لها نصيب مع رجل شهم، لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز الـ50 عاما، تقبله أرمل أو مطلقا، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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لمن يبحث عن خير متاع..ابنة بومرداس تعينك وتجعلك أعزّ الناس

عزباء في الـ 42 من العمر، من ولاية بومرداس، على قدر كبير من الصدق والوفاء، جميلة التقاسيم، طويلة القامة، يخال لكل من يراها أنها من الزمن الجميل، بفضل أخلاقها وطباعها الجميلة.

تتمنى أن يكون لها نصيب مع زوج صالح ومحترم، يكون لها سندا وعونا، فتكون له قوة وعضدا، تقبله من أي ولاية، سنه لا يتعدى 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد تكون لهم نعم الأم، وأكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص تحيا وإياه فيه تحت لواء السعادة والرخاء.

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