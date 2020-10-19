بنات الأصول.. نساء عوّلن أن يكنّ تحت جناح من يكنّ لهن التقدير والاحترام

ما من شك أن مطمح أي رجل يريد الزواج وإكمال نصف دينه، الظفر بامرأة صالحة بنت أصول، عُرفت من التربية الصالحة والأخلاق السامية ما جعلها تصبح على قدر من المسؤولية، هن من تؤمن في وقتنا الحالي بسيادة الرجل ومكانته في حياة المرأة.

نساء عوّلن أن يكنّ تحت جناح من يكنّ لهن التقدير والاحترام، رجال يطرقون أبواب أهلهن قبل أو أبواب قلوبهن.. هنّ بنات الأصول، ركننا الأغر الذي يستمر من أجل كل من وضعن ثقتهن فينا ويتوسمن الحلال.

سمراء عاصمية تهديك سعادة مثالية.. لا شرط لدي فمن يأخذ بيدي؟

عاصمية جميلة ارتأت أن تكون رحلتها في البحث عن شريك العمر من “مركز الأثير”، عزباء قطفت من حديقة عمرها الزهرة الـ 42، سمراء بجمال عربي يسرّ الناظرين، ربّة بيت ممتازة، رأسمالها التربية الصالحة وطاعة الله.

تريد صاحبة إعلاننا أن يلاقيها القدر بمن تزفّ إليه بثوب الزفاف الأبيض، رجل صادق لا يتجاوز عمره 51 سنة، يقدرها ويتفهم رغبتها في أن تكون مصونة وتحت كنف من يأخذها إلى عالم السعادة، تقبله أرمل أو مطلقا بولدين، وأكثر ما تشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133379

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

إبنة سطيف الثلاثينية تقبلك حتى لو كنت في الخمسين.. لا تهمني الولاية ولقياك أجمل غاية

شابة من ولاية سطيف، تريد أن تتوج عروسا مع قارئ وفيّ لجريدة “النهار”، عزباء، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 34 ربيعا، جميلة، صادقة وذات همّة عالية، ماكثة في البيت إلا أنها تدير أموره بكل تدبر وحنكة، تريد أن يكون لها نصيب مع شهم لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز 50 عاما، تقبله أرمل أو مطلقا بولد على الأكثر، والأهم أن يكون عاملا مستقرا ويملك مسكنا خاصا تجعله بعون الله جنّة له ولها.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133380

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

إبنة بومرداس تقبلك من أي ولاية..من يقدّرني أكون له نِعم الزوجة

عزباء في الـ 42 من العمر، على قدر كبير من الصدق والوفاء، جميلة التقاسيم، طويلة القامة، على قدر كبير من الطيبة، امرأة صادقة، أعربت عن رغبتها في الظفر بزوج صالح ومحترم، يكون لها سندا وعونا، فتكون له قوة وعضدا، تقبله من أي ولاية، سنه من 45 إلى 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد تكون لهم نِعم الأم، وأكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص تحيا وإياه فيه تحت لواء السعادة والرخاء.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133381

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر