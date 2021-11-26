بنات زوجي لا يتوقفون عن إثارة الفتنة لتنغيص حياتي

بنات زوجي

أنا سيدة مطلقة من قبل وليس لي أولاد، يتيمة الوالدين، كنت أعيش رفقة أخي، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل تلك العيشة القاسية مع زوجة الأخ، الحمد لله جبر الله بقلبي ورزقني زوجا أرمل له بنتان، فضل كبير حمد الله عليه، فالزوج شخص طيب للغاية، لكن المشكلة في ابنتيه، اللتان لم تتقبلاني أبدا،

بالرغم من أنني أعاملهما بإحسان كبير، الكبرى في الـ23 من عمرها تدرس في الجامعة، والثانية 14 سنة تدرس أيضا، كل أعمال المنزل على عاتقي وأنا من أردت ذلك حتى تهتمان بدراستهما، إلا أنهما لا تفوتان فرصة لتنغيص الحياة علي وخلق الفتنة بيني وبين والدهم افتراء، وما زاد الأمور تعقيدا أنهما يلقيان الدعم والمساعدة من عماتهم،

وكأنني أشعر نفسي أنني وسط عصابة لا شغل لهم سوى تدمير حياتي، يراقبونني بدقة، وينقلون أخبار المنزل للعائلة، ليس لدي أي خصوصية، ولا أشعر بالاستقرار، متزوجة منذ ثلاث سنوات وليس لي أولاد، والأذى يلاحقني ليلا نهار، وبسببهن حياتي صارت جحيم، فكرت في الطلاق كثيرا، لكن زوجي دوما يطلب مني الصبر، إلا انه نفذ، فأرشدوني ماذا أفعل؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

مرحبا أختاه، وتحية أجمل لقلبك الطيب، من الواضح أنك حقا في معاناة كبيرة بسبب تحامل الكل عليك، لكن الحمد أن زوجك بجنبك، وهذا الأهم، ولو أنني أتمنى أن تكون لك علاقة طيبة بالجميع، فمن غير الممكن قضاء يوما كامل، لا بل حياة مع أناس يكيدون لك المكائد، ويظهرون كرههم بدون أدنى سبب.

حبيبتي إن أفضل حل لك هو مصادقة بنات زوجك والتقرب منهما، ابحثي عن نقاط ضعفهما لتدخلي إلى قلبهما من خلالها، ماذا تحب كل واحدة منهما وكيف تستطيعين مشاركتها ميولها في الحياة، سيدتي عليك بفلسفة التجاوز والتنازل، فليس كل سوء فهم تتوقفين عنده، ثم أنت لست مسؤولة عن تربيتهما، وكل ما تحتاجيه هو علاقة مسالمة معهما، افرضي احترامك عليهما بمعاملتهما باحترام، دون أن تطالبي محبتهم،