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قناة النهار

بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار

بقلم النهار أونلاين
بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار
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