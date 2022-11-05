قناة النهار بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار بقلم النهار أونلاين نشر في 05 نوفمبر 2022 - 23:45 شارك غرِّد أرسل 46 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rx13b اقرأ أيضا صريح جدا : بعد الشدائد...جزائريون يذكرون الذين ساندوهم و يوجهون لهم الشكر قناة النهار 30 أكتوبر باتنة :" جيات"مصنع جنرال الكتريك الجيريا توربين..مفخرة الصناعة الجزائرية قناة النهار 20 أكتوبر لحظة وصول الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات العربية للجزائر قناة النهار 01 نوفمبر في مشهد مؤثّر.. الشاف أمين يبكي بحرقة بسبب متّصلة يتيمة الأبوين قناة النهار 22 أكتوبر "والد الطفل الغريق في سدّ بمعسكر:"عقلت وليدي من المحفظة وأدواته قناة النهار 21 أكتوبر المالكي: نطلب من الدول العربية التعاون معنا لمنع بريطانيا من تغيير سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة النهار 30 أكتوبر لعمامرة: كل القمم التي مرت في الجزائر كانت مميزة بحكم المخرجات والظرف التاريخي قناة النهار 31 أكتوبر الرئيس تبون يستقبل ضيف الجزائر رئيس جمهورية جزرالقمر بأرضية مطار هواري بومدين قناة النهار 31 أكتوبر الفريق أول شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرّتب بمناسبة الذكرى 68 لإندلاع الثورة قناة النهار 30 أكتوبر تعرّف على "محمد إدريس الأول السنوسي" أول حاكم ليبيا بعد الإستقلال عن إيطاليا قناة النهار 27 أكتوبر