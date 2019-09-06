بنتيجة كبيرة..الطواحين الهولندية تعطل الماكينات الألمانية

تمكن المنتخب الهولندي من تحقيق فوز كبير ومثير خارج قواعده أمام المنتخب الألماني لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وجاء فوز المنتخب الهولندي في الشوط الثانين بعد أن كانوا متأخرين بهدف في الدقيقة 9 بعد أن سجل غنابري التقدم لأصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني دخل منتخب “الأراضي المنخفضة”، بقوة كللت بهدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق فرانكي دي يونغ،

لتضيف بعدها الطواحين هدف ثاني خلال الدقيقة الـ66 من نيران صديقة بعد أن سجل في مرماه جوناثان غلاو تاه بالخطأ .

ومن علامة جزاء عدل نجم الريال توني كروس للماكينات في الدقيقة 73، غير أن هذا لم يمنع هولندا من التقدم مجددا عن طريق دونيايل مالين في الدقيقة الـ79.

وبهدف في الدقيقة التسعين قتل المنتخب البرتقالي مضيفه الألماني، من إمضاء جيورجينهو فينالدوم لتنتهي النتيجة برباعية تعد الأكبر لصالح الهولنديين في التاريخ.

ليرفع الطواحين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المرتبة الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.