بنت الأصول إلى جانبها كل الصعاب تهون

الرقم السري :

138458

متدينة ترتدي الجلباب ستكون لك نعم المآب

إيماني كبير بالله عز وجل، فما أصابني لم يقلل من قيمتي أمام الناس، فما بالك أمام نفسي. متيقنة من أن الله إذا أحب عبدا إبتلاه وما طلاقي الذي عصف بحياتي إلا ليكون لي غد أجمل وأروع. لم اكف عن الحمد والشكر، حتى وأنا في أحلك الظروف لساني يلهج بالدعاء بالفرج. ويقيني أنني سأكون لا محالة مجزية من الذي لا يسهى ولا ينام هو عزائي في حياتي. انا شابة عاصمية، بلغت من عمري 34ربيعا، بنت الأصول متدينة تقية، ارتدي الجلباب، خمرية البشرة. حباني الله بجمال الروح والأخلاق ومنحني الكثير من الصبر الذي أتجلد به. وأقابل به كل ظلمة تريد التنغيص علي في حياتي. كتب عليّ الطلاق وليس لي أولاد، ماكثة في البيت ولا يمر يومي إلا وأنا أزوده بزاده من الطاعات والعبادات .

أريد أن يكون لي غد مشرق مع رجل صالح ومحترم. رجل يقدر ما بلغته من تقوى ورشاد، مؤمن بأن خير متاع الدنيا للرجل الكفء زوجة صالحة. سنه لا يتجاوز48سنة، أريده من العاصمة وضواحيها فقط، أقبل بالمطلق أو الأرمل. كما لا أرفض أن أكون زوجة ثانية لرجل يعي ما في التعدد من شروط وخبايا. يؤمّن لي سكنا خاصا ونحيا فيه في طاعة الله وعبادته. مؤمنة أنا من أنني وضعت إعلاني بين يدي من تحسنّ التدبر وأملي كبير.

الرقم السري :

138463

مربية أجيال تريده من حماة الوطن

عانقت ربيعي ال33. ومن خلال عملي كمربية أجيال بت أحلم أن أكمل مشوار عمري مع أحد ممن يحمون الوطن ويرابضون على حدوده. فأنا وما بلغته من حب الوطن والتشبع بالوطنية. لم اعد أرجو إلا أن أربط مصيري بمن يحيا ويموت من أجل الجزائر.

مطلبي هذا ليس بالمحال بلوغه، مادام هناك مركز الأثير أين يمكنني بث إعلاني هذا لبلوغ مأربي وتحقيق هدفي.

انا امل من المسيلة، ابلغ من العمر33سنة كما أسلفت الذكر، لم يسبق لي الزواج، أعمل كأستاذة في الطور المتوسط، على قدر من الجمال والرفعة، حنونة وصادقة، صارمة حين تريد الظروف أن أكون صارمة.

أبتغي أن أزف عروسا إلى رجل صادق من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، سنه من 33الى 42سنة. وشرطي أن يكون من حماة الوطن، أقبله مطلق أو أرمل فقط بدون أولاد، صادق ومحترم ولا يبتغي سوى الحلال.

الرقم السري :

138464

حرفية وبنت أصول تبتغي زوجا على سنة الله والرسول

لا تحلو الحياة للأنثى مهما كان لها من الدلال والغنج في بيت أهلها، إلا وهي تحمل لقب رجل صادق ومحترم. هذا هو مبدئي وهذا هو مبتغاي في الحياة، حيث أنني وبعد أن بلغت من العمر ما بلغته. إلا أنني لا أريد سوى تحصيل الحلال مع رجل يكون لي سندا في الحياة ويملأ حياتي حبا وسلاما.

أنا نسيمة من سطيف، مضى من عمري 42سنة، لم يسبق لي الزواج، حرفية وبنت أصول. بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

أريد أن يكون لي رجل أحتمي به وأستند عليه ما بقي لي من عمر، رجل يقدر المرأة، سنه ما بين45و55سنة. يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، أريده أعزبا أو أرملا فقط بأولاد، وسأكون له ولأبنائه نعم القلب المحب والصادق. لست اشك في أنني سأجد ضالتي، فقط ما يهمني أن يكون ذلك في أقرب الأجال.

الرقم السري :

138465

بنت الأصول إلى جانبها كل الصعاب تهون

بعد أن بلغت الـ31 من العمر، بتّ أحسّ بأنني في أمس الحاجة غلى روح تحتويني وتغمرني بالتفهم والحنوّ. طيبتي وسلامة تفكيري أهلاني أن أسكن قلوب كل من يعرفني، ومستواي الجامعي أهلني أن اشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة. خمرية البشرة ممشوقة القد طويلة القامة، وانحدر من إحدى ولايات الوسط.

لا ابحث عن أي مواصفات في شريك الحياة سوى أن يكون محترما يقدر الأنثى ويحميها من كل أذى. سنه يكون أقل من 42 سنة، لا تهمني ولايته، ولا أمانع أن كان مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. كل ما يهمني أن يكون موظفا مستقرا.

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