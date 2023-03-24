بنت البلاد تتفوق على جميع الأعمال الرمضانية وتتصدر التوندونس

تفوق المسلسل الدرامي الأول في الجزائر “بنت البلاد” في جزئه الثالث، على جميع الأعمال التلفزيونية التي بثت أمس الخميس في أولى ليالي رمضان.

وحققت الحلقة الأولى، مشاهدات قياسية خلال ساعات فقط من طرحها على موقع الفيديوهات اليوتيوب بأزيد من 700 ألف مشاهدة.

كما تتربع أولى حلقات مسلسل “بنت البلاد“، والذي يبث يوميا على تلفزيون “النهار”، على التوندونس باليوتيوب.

وعرفت الحلقة الأولى من المسلسل أحداثا مشوقة، والتي انتظرها المشاهدون بفارغ الصبر بعد النهاية المفتوحة للجزء الثاني.

وفتحت الحلقة الأولى، التوقعات، حول أحداث شيقة في قادم الحلقات، مع التغير الكبير في مجريات القصة المشوقة لدوار “الثلث الغالي”.

ويبث مسلسل “بنت البلاد 3“، يوميا، على تلفزيون “النهار” في حدود الساعة 21:50. كما يبث في نفس التوقيت على المباشر بقناة المسلسل في اليوتيوب.