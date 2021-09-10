بنت الشرق تبحث عن رفيق للدرب

الوحدة الخانقة، الروتين القاتل ويتم الوالدين حالوا من دون أن أجد طعما للسعادة. فبيتي ومنصبي وكل ما حققته من نجاحات وإكتفاء مادي لا يساوي شيئا أمام دفء العائلة. لطالما حاولت التغيير إلا أنني أخاف أن أخفق كما حصل معي أول مرة. أجل فطلاقي من زوج لم يقدرني جعلني أهوى كما تهوى ورقة ذابلة في خريف باهت الأوان.

أنا إمرأة من برج بوعريرج، في ال52من عمري، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة ولدي سكن خاص، على قدر من الألفة وجمال الروح. أريد أن أتوج عروسا مع رجل يحترمني ويمنحني الأمان، لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يحفظني ويصونني ، أقبل إستقباله في بيتي ، سنه لا يتجاوز ال70عاما، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد أو بطفل واحد صغير أعهد على تربيته، موظف مستقر أو متقاعد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135534