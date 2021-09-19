بنت القبائل ستهديك بعد القلب حبا

من جهتها. ومن خلال إتّصالها لم تفقد نعيمة الأمل في أن تجد لها من تكمل معه المشوار وتعمر معه الدار. بنت القبائل التي مضى من عمرها48سنة، والتي تعمل كحرفية وهي على قدر من الجمال والكثير من العفة والحياء، تنحدر من منطقة تيزي وزو.

تريد ان يجمعها القدر برجل يحترمها ويدفع بها نحو الأمام، يكون من الوسط أو من إحدى مناطق القبائل، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تسعر على راحتهم وخدمتهم ,أكثر شرط لها أن يكون له سكن خاص وعمل مستقر، وستكون له نعم الزوجة والرفيقة.

الرقم السري : 135595

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