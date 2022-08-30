الرقم السري :

138167

بنت الوسط تريدك رفيقا أمينا

بنبرة التفاني والوفاء، خاطبتنا إحدى المتصلات من ولايات الوسط بنية العثور على رفيقا أمينا ويكون محترم خلوق. كلمتنا بقلبها الطيب بالرغم من المآسي التي مرت بها تناشد زوجا صالحا يشاركها رحلة العمر. من إمرأة تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد، تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس. كما تبدو أقلّ من سها بكثير، مدبرة جيدة لأمور البيت.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تحقق الاستقرار الجميل إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها الرفيق الأمين. شريكا يمنحها الحب والود الكبير، تفضله من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها. سنه لا يتجاوز 65 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

138168

ثلاثينية عزباء تعدك بحياة الرخاء والكثير من الحب والوفاء

جميلة ومحترمة، وكل من يعرفها يشير إلى روح المثابرة لديها وحب النجاح، تؤمن بالجدّ ولا شيء غيره. فقد تواصلت مع القائمين على مركز الأثير وكلها ثقة من أنها ستجد رجلا محترما. يكنّ لها التقدير وتمضي في زواجها معه إلى ابعد مدى.

شابة في ال32 من عمرها، لم يسبق لها الزواج، إنسانة طموحة تشغل منصبا حساسا،جميلة القلب والروح، طموحة ومتواضعة. تريد أن يكون لحياتها معنى إلى جانب رجل يؤمن بها وتؤمن به، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتعدى45سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، ويهمها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138169

عاصمية حسناء تعدك بالتقدير والخير الوفير

ثالث وأخر فرصة لنا في هذا الركن هو لعاصمية في الخمسين من عمرها، إطار في مؤسسة مالية، مطلقة بدون أولاد. حباها الله بجمال أخاذ يسبي العيون،حيث أنها بيضاء البشرة زرقاء العينين، رشيقة القد وصادقة، عفوية وحنونة. تحترم الرجل ككيان لا يستهان به في حياة المرأة، فهو وحده القادر على رفعها وغمرها بالسعادة.

تتوسّم أن يجمعها القدر مع إنسان صالح من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. أو بأولاد بالغين تسعد أن تكون لهما أما. شرط المسكن ضروري لمن تعد أنني ستبني معه الحياة وتغمره بالسعادة.

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