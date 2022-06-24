انتحار بنت وطفل شنقا في سطيف

اهتز الرأي العام السطايفي على وقع حادثتي إنتحار لطفل وبنت شنقا، وحسب مصادر النهار فان الطفل الذي يبلغ من العمر 14 سنة متمدرس في الطور المتوسط عثر عليه معلقا بحبل في سقف مرآب المنزل العائلي بقرية “لفريقات” ببلدية عين ولمان.

كما أضاف نفس المصدر ان النبت المتمدرسة كذالك في نفس الطور والتي تبلغ من العمر 15 سنة تنحدر من بلدية أولاد تبان عثر عليها مشنوقة ومعلقة في سقف المنزل العائلي بخمارها.

لتبقى الاسباب مجهولة لحد الساعة، فيما فتحت مصالح الأمن والدرك الوطني تحيقيقا في ملابسات الحادثة في حين يربطها الكثير من شارع المنطقة الجنوبية الى مردود النتائج المحصل عليها بعد انتهاء الموسم الدراسي.