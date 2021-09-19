بنت وهران تقبله من أي منطقة

لا أحد يمكنه أن ينكر. أنه مهما كان المرء ناجحا في حياته من كل جوانبها ويحصل على كل مايريده. إلا أنه دائما يبقى يشعر بنقص اذا لم يصل إلى نصفه الثاني. خاصة بالنسبة للمرأة التي تبحث عن من يحمل من والديها مشعل حمايتها والحفاظ عليها. وهذا مادفع ابنة وهران للبحث عن شريك لحياتها عبر منبر مركز الأثير.

صاحبة العرض تبلغ من العمر 29 سنة،لم تخض قبلا تجربة زواج، بيضاء البشرة و على قدر من الجمال، تؤمن بأن الأخلاق هي سند الرجل و عماده، متألقة في حياتها و وظيفتها.

هذه الأميرة تبتغي الحلال مع رجل شهم أصيل، تريده من إحدى ولايات الغرب الجزائري، و عن السن، فهي تريده مناسبا لها سنا.كذلك تريده موظفا مستقرا و لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135592

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