بندقية صيد محجوزة تكشف عن ورشة لتعمير الخراطيش بوهران

كشفت عملية حجز بندقية صيد، عن ورشة لتعمير الخراطيش ببلدية مسرغين في وهران، بعد مداهمة لعناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمنزل صاحب البندقية.

العملية النوعية، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود بندقية صيد بدون رخصة مخبأة بمنزل احد الأشخاص باحد أحياء بلدية مسرغين التابعة لدائرة بوتليليس.

ليتم وبعد الاستغلال الجيد للمعلومة مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية بإصدار إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المكان تم اكتشاف بسطح المنزل ورشة سرية لتعمير الخراطيش.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز بندقية صيد من نوع فارني 40 ذات مصورتين، منظارين، 386 كبسولة غير مطروقة، 265 كبسولة مطروقة، 82 خرطوشة، 900 غطاء من مادة الفلين، 6 حزامات جلدية الخراطيش، 6 رصاصات، 40 كلغ من مادة الصاشم.أدوات خاصة لتعمير وضغط الخراطيش.

والتحقيق لايزال جار من قبل فرقة الدرك الوطني لمسرغين في انتظار صدور تعليمات أخرى من طرف وكيل الجمهورية للبث في القضية.