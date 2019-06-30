بنسبة كبيرة.. الخضر يصطدمون بهذا المنتخب في الدور الثمن النهائي !!

عُرف بنسبة كبيرة منافس المنتخب الوطني الجزائري في الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

وبعد مباريات اليوم تحدد بنسبة كبيرة قد تصل ل90 بالمائة خصم الخضر في الدور المقبل من الكان.

حيث سيواجه زملاء القائد رياض محرز بنسبة كبيرة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية وهو المنتخب الغيني الذي أكمل الدور الأول ب4 نقاط.

وتبقى ال10 بالمائة المتبقية محصورة بين منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أكمل الدور الأول في المركز الثالث من المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

وكذا مباراة مالي ضد أنغولا التي قد تقلب الأمور وتُغير منافس أشبال بلماضي في الدور القادم خاصة في حال فوز الأخير.