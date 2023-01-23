بنسبة كبيرة.. مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد لن تُلعب بملعب القاهرة

كشف، وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي امكانية نقل مواجهة الزمالك المصري أمام شباب بلوزداد إلى ملعب آخر.

حيث قال، عبد الوهاب، لموقع كووورة العربي:”هيئة ملعب القاهرة حجزت الملعب منذ 8 فيفري لكأس إفريقيا للشباب المُقررة في مصر بين الـ19 فيفري حتى الـ12 مارس”.

كما أضاف:”هناك احتمالية لنقل لقاء الزمالك لملعب آخر، لكن لم يحدد القرار بشكل رسمي، حيث تجري مشاورات في هذا الشأن”.

ويستضيف الزمالك الشباب يوم 10 فيفري لحساب الجولة الأولى من المجموعة الـ4 لدور مجموعات كأس رابطة أبطال إفريقيا.