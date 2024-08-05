بنغلاديش: اقتحام قصر رئيس الوزراء والجيش يشكل حكومة مؤقتة

استقالت رئيسة الحكومة البنغلاديشية، الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، حسبما أعلن قائد الجيش في خطاب متلفز. كما أعلن الأخير أنه “سيشكل حكومة مؤقتة”.

وتأتي هذه الإعلانات بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة قصر رئيس الوزراء، بحسب صور بثتها القناة 24.

“أكثر من 1500 شخص بالداخل”

وكانت الشيخة حسينة قد غادرت المدينة في وقت سابق بطائرة هليكوبتر. بحسب مصدر مقرب من الزعيمة البالغة من العمر 76 عاما. وقالت: “لقد أرادت تسجيل خطاب، لكنها لم تتح لها الفرصة للقيام بذلك”.

وتتولى الشيخة حسينة، الابنة الكبرى للشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش التي حصلت على استقلالها عن باكستان عام 1971. السلطة منذ عام 2009، بعد فترة ولاية أولى بين عامي 1996 و2001.

وسار مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة يوم الاثنين في شوارع العاصمة. بعد يوم دام أسفرت خلاله الاشتباكات عن مقتل 94 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب شهود عيان، نظمت حشود كبيرة مسيرة في شوارع دكا وهدمت حواجز الطرق.

وتقدر صحيفة بيزنس ستاندرد اليومية الهندية أن نحو 400 ألف متظاهر تظاهروا يوم الاثنين. وهو رقم لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منه.

ما لا يقل عن 300 قتيل منذ بدء الاحتجاجات

وقُتل ما لا يقل عن 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات في جويلية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. استناداً إلى بيانات الشرطة والمسؤولين ومصادر المستشفيات.

وفي البلاد، دخل حظر التجول حيز التنفيذ مساء الأحد. أغلقت جميع المصانع البالغ عددها 3500 مصنعًا في بنغلاديش. حيث كانت صناعة الملابس هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المثير للإعجاب.

وتم قطع الوصول إلى الإنترنت في جميع المجالات يوم الاثنين، وفقًا لمقدمي الخدمة وهيئات المراقبة.

وأدت اشتباكات جديدة يوم الأحد بين معارضي الشيخة حسينة والشرطة. وأنصار الحزب الحاكم إلى مقتل 94 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد. وهذه هي أكبر حصيلة في يوم واحد منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة قبل شهر في هذا البلد المسلم. الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة حيث يتنافس الطلاب. على خلفية البطالة الحادة بين الخريجين، والمزايا التي يتمتع بها المقربون من السلطة في البلاد. يصبحون موظفين مدنيين.

دكا “ساحة المعركة”

وتحولت دكا بأكملها “إلى ساحة معركة” وأضرم حشد من عدة آلاف من المتظاهرين النار في السيارات والدراجات النارية. بالقرب من أحد المستشفيات، بحسب مصدر آخر في الشرطة.

وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مساء الأحد. مساء الأحد، على أن “أعمال العنف المروعة في بنجلاديش يجب أن تتوقف”.

وتعد هذه الاشتباكات من بين الأكثر دموية منذ وصول الشيخة حسينة إلى السلطة.

ولاستعادة النظام، أغلقت حكومته بشكل خاص المدارس والجامعات ونشرت الجيش. ومنذ ذلك الحين، قدم ضباط الجيش السابقون دعمهم للمتظاهرين.

احتجاجات الطلاب: بنغلاديش تقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لأسباب “أمنية”

وفي موقف رمزي للغاية ضد رئيس الوزراء، دعا قائد الجيش السابق، الجنرال إقبال كريم بويان. والعديد من كبار الضباط السابقين الآخرين إلى سحب القوات من الشوارع. مؤكدين أن الناس “لم يعودوا خائفين من التضحية بأرواحهم”. وفي عدة حالات، لم يتدخل الجنود والشرطة ضد المتظاهرين، على عكس الشهر الماضي.