بنغلاديش تُبدي إستعدادها لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، اليوم الإثنين، سفير جمهورية بنغلاديش بالجزائر محمد زلكارنعين، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أبدى سفير بنغلاديش استعداد بلاده التام لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر مع البحث عن فرص الشراكة الممكنة.

كما تحادث الطرفان حول سبل ترقية العلاقات الثنائية وآليات تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هذا واستعرض الوزير بالمناسبة المقاربة الاقتصادية الجديدة لبلادنا التي ترتكز على تنويع الصادرات خارج المحروقات. وتحسين مناخ الأعمال بجعله أكثر جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم معرض تجاري مشترك للتعريف بمنتجات البلدين وتفعيل مجلس أعمال مشترك.

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وزير الطاقة يستقبل سفير الصين لدى الجزائر وهذا ما دار بينهما

هذا واستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، “لي ليان خه”. كما جاء اللقاء خلال زيارة وداع أداها السفير الصيني.

كما استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الممتازة في مجال الطاقة والمناجم. حيث أشادا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والصين في مجال الطاقة والمناجم، بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

في حين، تم خلال هذا اللقاء استعراض المشاريع الجارية في القطاع المنجمي بالجزائر ومع مجمع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية. لاسيما في مجال الاستكشاف، إنتاج المحروقات، وفي مجال التنقيب المنجمي والمواد النادرة وتحويل الموارد المعدنية.

كما أعرب السفير الصيني عن ارتياحه للنتائج المحققة في ظل اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجزائر والصين وعلى ثقته باستمرار هذا التعاون. معبرا عن شكره للتعاون والتسهيلات المقدمة من السيد الوزير ومن وزارة الطاقة والمناجم بغية تعزيز التعاون الجزائري الصيني.

في حين، عبر الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الطاقة والمناجم. بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنفعة المتبادلة.

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