بنغلاديش: مصرع 55 شخصا جراء الفيضانات

لقي 55 شخصا مصرعهم على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تضرب مناطق في بنغلاديش منذ أسبوعين.

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتبارا من الأول من أوت بمقتل 21 شخصا في كوكس بازار. و19 شخصا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانغاماتي. وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضررا.

وأشار مسؤول هيئة الأرصاد الجوية البنغلاديشية عزيز الرحمن إلى أن هذه الأمطار. هي “من الأكثر غزارة في الأعوام الأخيرة”، موضحا أن كمية المتساقطات في السابع من أوت فقط بلغت 312 مليمترا.

وأفاد مسؤولون أن هطول الأمطار الغزيرة استمر حتى 11 أوت. ما تسبب بفيضانات واسعة. وفاضت مياه الأنهر وغمرت مئات القرى.

وتشهد مناطق جنوب آسيا تساقط نحو 80 بالمئة من كمية المتساقطات السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية. مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.