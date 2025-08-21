بنفيكا يتراجع عن صفقة عمورة

شهدت صفقة انتقال الدولي الجزائري، أمين عمورة، من نادي فولفسبورغ إلى بنفيكا البرتغالي تطورًا مفاجئًا خلال الساعات القليلة الماضية.

إذ كشفت صحيفة “ريكورد” أن إدارة النادي البرتغالي قررت رسميًا صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب. رغم التوصل المبدئي لاتفاق حول الشروط الشخصية.

ووفقًا لما أكده سيرجيو كريثيناس، المدير التنفيذي للصحيفة، في برنامج Record na Hora، فإن السعر المرتفع الذي حدده فولفسبورغ كان أحد العوامل الأساسية التي دفعت إدارة بنفيكا للانسحاب من الصفقة. إذ طالب النادي الألماني بما يقارب 40 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الجزائري.

لكن العامل المالي لم يكن الوحيد، حيث أشار كريثيناس، إلى أن الطاقم الفني لبنفيكا رأى أن الملف الشخصي لـ عمورة لا يتوافق تمامًا مع أسلوب اللعب المعتمد في الفريق خلال الموسم الجديد.

وبدلاً من البحث عن مهاجم يعتمد على السرعة والاختراقات الفردية. يسعى النادي للتعاقد مع لاعب يملك خصائص مختلفة، أكثر انسجامًا مع المنظومة التكتيكية الحالية.