بنفيكا يتردد وفاينورد يرفض التخفيض.. مستقبل حاج موسى معلّق

رغم تجميد مفاوضات انتقاله من فاينورد الهولندي إلى بنفيكا البرتغالي في الوقت الراهن، يظل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى الاسم الأبرز المطروح على طاولة إدارة النادي البرتغالي.

لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي غادر الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

لاعب فاينورد، البالغ من العمر 23 عامًا، قدم موسمًا مميزًا في الدوري الهولندي 2024/2025، حيث خاض 30 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، مؤكداً قدراته الكبيرة في الاختراق والمراوغة واللعب السريع على الرواق الأيمن، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية.

ووفقًا لصحيفة “A Bola” البرتغالية، فإن بنفيكا تقدم بعرضين رسميين لضم الجناح الجزائري، كان آخرهما بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز وأهداف متغيرة، إلا أن العرض قوبل بالرفض من إدارة فاينورد، التي ترفض التخلي عن اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

ورغم توقف المحادثات مؤقتًا، تشير مصادر قريبة من اللاعب إلى أن حاج موسى منفتح بشدة على فكرة الانضمام إلى بنفيكا، ويعتبرها فرصة ذهبية للتطور في بيئة تنافسية عالية والظهور بقوة على الساحة الأوروبية.

في المقابل، لا يرى مدرب بنفيكا برونو لاج ضرورة ملحّة لتعزيز مركز الجناح الأيمن في الوقت الحالي، في ظل توفر عدة خيارات مثل فريدريك أورسنيس، أندرياس شيلدروب وبريستيانّي.

غير أن مستوى حاج موسى يبقيه دائمًا ضمن حسابات النادي، في حال تقرر إعادة فتح ملف التعاقد مع جناح هجومي جديد.