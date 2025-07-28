بنفيكا يصرّ على خدمات حاج موسى ويتخذ قرارًا جديدًا

تواصل إدارة نادي بنفيكا البرتغالي سعيها للتعاقد مع الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، حيث كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، اليوم الإثنين، عن استعداد النادي لتقديم عرض جديد في محاولة أخيرة لإقناع ناديه الحالي فينورد الهولندي بالتخلي عن خدماته.

ورغم توصل بنفيكا إلى اتفاق شخصي مع اللاعب، إلا أن مطالب فينورد المالية لا تزال تشكل العقبة الرئيسية في الصفقة، إذ يصر النادي الهولندي على مبلغ 25 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، الذي كان قد ضمه قبل عام فقط مقابل 3.5 ملايين يورو.

وكان بنفيكا قد قدّم عدة عروض رسمية خلال الأسابيع الماضية، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من قبل إدارة فينورد، التي ترى في حاج موسى استثمارًا رياضيًا وماديًا هامًا.

ويأتي إصرار النادي البرتغالي على التعاقد مع حاج موسى في إطار بحثه عن بديل هجومي فعال، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع النجم جواو فيليكس.