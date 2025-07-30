بنفيكا يصطدم بجدار فاينورد في صفقة حاج موسى

يبدو أن صفقة انتقال الجناح الدولي الجزائري حاج موسى، من ناديه فاينورد الهولندي، إلى نادي بنفيكا البرتغالي قد دخلت مرحلة معقدة.

بعد أن أصبح فريقه الحالي فاينورد الهولندي أكثر تشددًا في شروطه المالية.

ووفقًا لصحيفة “Record” البرتغالية، فإن إدارة فاينورد طالبت بنفيكا بمبلغ ضخم يصل إلى 30 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نجمها الشاب، وهو رقم يعتبر مرتفعًا مقارنة بما كان متوقعًا في بداية المفاوضات.

وأوضح المصدر، أن هذه المطالب المادية الكبيرة من فاينورد، أدت إلى فتور في اهتمام بنفيكا. حيث بدأ مسؤولو النادي في إعادة تقييم الصفقة وربما البحث عن بدائل أقل تكلفة في سوق الانتقالات الصيفي.

كما أشار المصدر ذاته، أن الحاج موسى محط أنظار أندية أخرى رغم تعثر المفاوضات مع بنفيكا. ولايزال اللاعب يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى، خاصة من الدوري الفرنسي والإنجليزي.