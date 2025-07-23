بنفيكا يقترب من خطف أنيس حاج موسى من فينورد !

فرض الدولي الجزائري، ولاعب نادي فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، نفسه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، خصوصًا بعد المستويات الكبيرة التي قدّمها في دوري أبطال أوروبا.

تألق حاج موسى، الموسم المنقضي، لم يمر مرور الكرام، حيث شارك في 44 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ما جعله محل اهتمام عدة أندية أوروبية، في مقدمتها بنفيكا البرتغالي، الذي يبدو الأقرب للظفر بخدماته.

وبحسب ما كشفه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأربعاء، فإن نادي بنفيكا البرتغالي قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري من حيث البنود الشخصية.

لكن العقبة التي لا تزال قائمة تتمثل في إقناع ناديه الحالي فينورد.

النادي الهولندي، الذي ضم حاج موسى قبل عام فقط مقابل 3.5 ملايين يورو، يرفض العروض المقدمة حتى الآن من بنفيكا، ويطمح في الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، مستغلًا ارتفاع قيمته السوقية بعد الأداء البارز الذي بصم عليه محليًا وقاريًا.

وأشار المصدر ذاته، أن نادي ليل الفرنسي كان قد أبدى اهتمامًا جديًا بخدمات الدولي الجزائري خلال الأشهر الماضية، في حين أن نادي ليفربول الإنجليزي قام بدوره بجس النبض دون تقديم عرض رسمي.

من جهته، يستعد بنفيكا لتقديم عرض جديد في الأيام المقبلة، على أمل التوصل إلى اتفاق مع فينورد، وبالتالي حسم الصفقة التي قد تكون من أبرز صفقات الصيف في البرتغال.