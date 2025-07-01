بنفيكا يُصر على أنيس حاج موسى

يواصل نادي بنفيكا البرتغالي تحركاته النشيطة في سوق الانتقالات الصيفية، ساعيًا لتعويض رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وذلك من خلال التركيز على جناح فينورد الهولندي، الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، الذي يُعد الخيار الأول للنادي لشغل مركز الجناح الأيمن.

وحسب تقرير لموقع “أبولا” البرتغالي، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة نادي بنفيكا، تقدمت بالفعل بعرضين رسميين لضم الدولي الجزائري. وبلغت قيمتهما 12 و15 مليون يورو تواليًا (مع 3 ملايين كحوافز).

إلا أن إدارة فينورد الهولندي رفضت كلا العرضين، مؤكدة تمسكها بخدمات اللاعب الذي يُعتبر قطعة أساسية في مشروع الفريق للموسم القادم.

وفي ظل بيع المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز لميلان مقابل 32 مليون يورو. واقتراب بيع الجناح البرازيلي إيغور بايشاو، يتمسك النادي الهولندي بحاج موسى كعنصر أساسي للبناء الفني المقبل.

ومع ذلك، فإن فينورد منفتح على التفاوض في حال وصل عرض بقيمة 20 مليون يورو، حسب ما أوردته صحيفة A Bola البرتغالية. ويُتوقع أن يقدم بنفيكا عرضًا ثالثًا في الأيام المقبلة.

مع استعداد الإدارة البرتغالية لمناقشة صيغ مرنة تشمل نسبة من حقوق اللاعب أو عائدات بيع مستقبلية.

حاج موسى، البالغ من العمر 23 عامًا، تألق الموسم الماضي بقميص فينورد. حيث شارك في 43 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.