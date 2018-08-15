“بنفيكا” يُقدم شكوى ضد “ابراهيمي” !

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية أن إدارة “بنفيكا” قد قررت وبصفة رسمية تقديم شكوى للرابطة البرتغالية ضد الجزائري “ياسين براهيمي”.

وقد اعتمدت إدارة “نسور لشبونة” على الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أين قام “براهيمي” بخنق اللاعب “نيلتينو”.

وأكدت ذات المصادر البرتغالية، أن إدارة “بنفيكا” تريد وبشدة معاقبة الجزائري مثلما حدث مع لاعبها “ساماريس” وأيضا “لويزاو”.

ولم يتحدث أي إداري من طرف “بورتو” من أجل الرد على هذه القضية التي أثارت الرأي الرياضي في البرتغال.