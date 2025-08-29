بنفيكا في سباق ضد الساعة لضم عمورة

يواصل نادي بنفيكا البرتغالي تحركاته الجادة لتعزيز صفوفه بخدمات المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت مصادر إعلامية موثوقة، أبرزها الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، بأن إدارة النادي البرتغالي تعتزم تسريع المفاوضات خلال الساعات المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي فولفسبورغ الألماني للتعاقد مع الدولي الجزائري.

ويأتي هذا التحرك من العملاق البرتغالي بعد أيام فقط من إتمام صفقة انتقال كرم أكتوركوغلو إلى فنربخشة التركي.

وهو ما يفتح الباب أمام بنفيكا لتوجيه أنظاره نحو اللاعب الجزائري، الذي يعَدُّ أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأوروبية.