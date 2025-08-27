بنفيكا يقترب من حسم صفقة عمورة بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا

تواصل إدارة نادي بنفيكا البرتغالي تحركاتها الجادة من أجل ضم الدولي الجزائري ومهاجم نادي فولفسبورغ الألماني، محمد الأمين عمورة.

في إطار تعزيز الخط الأمامي للفريق قبل أيام قليلة من إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي الفرنسي الموثوق سانتي أونا، أن المفاوضات بين الطرفين بلغت مرحلة متقدمة جدًا. مع وجود رغبة قوية من النادي البرتغالي في إنهاء الصفقة في أقرب الآجال.

وكانت مشاركة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا تمثل العقبة الأخيرة التي تعترض إتمام الصفقة. إذ ربطت إدارة فولفسبورغ موافقتها النهائية بتحقيق النادي البرتغالي التأهل إلى دور المجموعات من “الشامبيونزليغ”.

وفي هذا السياق، نجح بنفيكا مساء الأربعاء في حسم تأهله رسميًا بعد فوزه على فنربخشة التركي بنتيجة (1-0) في إياب الدور الفاصل. مستفيدًا من تعادله دون أهداف ذهابًا، ليضمن مقعدًا ثمينًا في دور المجموعات من البطولة القارية.

صفقة تقترب من الحسم

مع تحقق هذا الشرط الحاسم، يتوقع أن تدخل المفاوضات بين بنفيكا وفولفسبورغ مرحلتها النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط تقارير تؤكد أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على الانتقال وخوض تجربة جديدة في الدوري البرتغالي، خاصة مع إغراءات المشاركة الأوروبية.

ويعَدُّ عمورة، صاحب الـ 24 عامًا، واحدًا من أبرز الأسماء الجزائرية الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية. بعدما قدّم موسمًا مميزًا في “البوندسليغا” مع فولفسبورغ، مؤكّدًا قدراته التهديفية ومرونته التكتيكية.

العد التنازلي بدأ

مع اقتراب موعد غلق فترة التحويلات، تبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مستقبل محمد الأمين عمورة، الذي قد يصبح رسميًا لاعبًا في صفوف أحد أكبر الأندية البرتغالية، في خطوة جديدة نحو النجومية.