بنفيكا البرتغالي يريد أنيس حاج موسى لخلافة دي ماريا !

يبدو أن نادي بنفيكا البرتغالي وضع أنظاره على الجناح الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب نادي فاينورد روتردام الهولندي، بهدف تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفقًا لمصادر إعلامية هولندية، وعلى رأسها منصة 1908nl، فإن إدارة بنفيكا تواصلت بالفعل مع اللاعب ووكيله، في خطوة أولى نحو التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي البرتغالي ترى في أنيس حاج موسى اللاعب المثالي لقيادة الجهة اليمنى في تشكيلة الفريق. بالنظر إلى أسلوبه الفني المشابه لدي ماريا من حيث المهارة، السرعة، والقدرة على خلق الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن إدارة نادي فاينورد تتوقع تلقي عرض رسمي من نظيرتها بالنادي البرتغالي، في الأيام القليلة القادمة.