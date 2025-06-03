بنفيكا يتواصل مع فينورد بخصوص حاج موسى

أفادت تقارير إعلامية برتغالية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن صفحة JTransferencias المتخصصة في أخبار الانتقالات بالبرتغال، أن نادي بنفيكا تواصل رسميًا مع إدارة نادي فينورد الهولندي.

وذلك للاستفسار عن وضعية اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى. في خطوة أولى نحو التفاوض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعد أنيس حاج موسى، من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في السنوات الأخيرة. إذ تألق بشكل لافت مع نادي فينورد في الدوري الهولندي، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية.

ويبدو أن نادي العاصمة البرتغالية مهتم جدًا بضم اللاعب لتعزيز خياراته الهجومية. خاصة في ظل نية الإدارة تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب يمتلكون مؤهلات فنية عالية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة بنفيكا لم تقدّم عرضًا رسميًا بعد، لكنها عبّرت عن اهتمامها الكبير بالدولي الجزائري. واستفسرت عن شروط فينورد للاستغناء عن خدماته، سواء من حيث القيمة المالية أو البنود المحتملة في العقد.

ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة. خاصة أن بنفيكا يسعى لحسم بعض صفقات الصيف مبكرًا لتفادي المنافسة من أندية أخرى.